مدرب الإسماعيلي يطالب اللاعبين بغلق ملف البطولة العربية

طالب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني لاعبيه بإغلاق صفحة كأس العرب، وذلك بعد عبور الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويستعد الدراويش حاليًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية. المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية. ويعد فريق الاتحاد السكندرى منافسًا محتملًا للدراويش بالبطولة العربية أيضًا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى. وكانت بعثة الفريق قد وصلت للاسكندرية مباشرة من مطار القاهرة قادمة من الإمارات نظرا لضيق الوقت بين المباريات. مطار القاهرة قادمة من الإمارات نظرا لضيق الوقت بين المباريات. ومن المقرر إجراء قرعة دور ربع نهائي المسابقة يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة الرياض حيث تستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019- 2020 حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب الملك "عبد الله" بمدينة الرباط.

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