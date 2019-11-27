تعرف على تفاصيل قرعة ربع النهائي بالبطولة العربية

اكتمل، عقد الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي كأس محمد

السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في كرة القدم، مساء أمس ، بعدما حجز الإسماعيلي آخر ورقة للتأهل على حساب مضيفه الجزيرة الإماراتي.

وجاء تأهل الإسماعيلي لدور الثمانئية بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت المباراة بينهما بفوزه بهدفين دون

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وأصبحت الكرة المصرية ممثلة بفريقين هما الإسماعيلى والاتحاد والكرة المغربية متواجدة بفريقين أيضا بعد أن حقق أولمبيك آسفي التأهل على حساب الترجي التونسي، فيما تأهل فريق الرجاء الرياضي على حساب جاره الوداد الرياضي.

وشهد دور ربع نهائي كأس محمد

السادس، تأهل فريقين من السعودية وهما الشباب والاتحاد وفريقين من العراق، الشرطة والقوة الجوية.

ومن المقرر اجراء قرعة دور ربع نهائي المسابقة يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة الرياض حيث تستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019- 2020 حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب الملك “عبد الله” بمدينة الرباط.