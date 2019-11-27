راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي عقب وصولهم الإسكندرية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى الإسكندرية عقب عودتها إلى مطار القاهرة قادمة من دولة الإمارات الشقيقة ، بعد إقصاء بطلها الجزيرة أمس والتأهل لدور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وكان تأهل الإسماعيلي على حساب الجزيرة بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وينتظم لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق بأحد فنادق المدينة الساحلية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس بمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقرر الجهاز الفنى بقيادة الصربي ميودراج يسيتش منح لاعبيه الأساسيين راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل منحهم فرصة لالتقاطالأنفاس فيما سيخوض البدلاء تدريبات خفيفة فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.
ولحق الإسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري المصري، بجانب كل من الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب والشرطة العراقي.
وتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ8، بين مولودية الجزائر الجزائري والقوية الجوية العراقي، وستحسم بالمباراة التي تجمع بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
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