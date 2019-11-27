ملعب السلام يستضيف تدريبات الزمالك اليوم في إثيوبيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم في الرابعة عصرًا بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل . خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل . ويبعد الملعب 10 دقائق فقط عن فندق الإقامة بإثيوبيا حيث وصلت البعثة صباح اليوم وخلد الجميع للنوم للحصول على قسط من الراحة قبل مران اليوم .

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