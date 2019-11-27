رئيس الزمالك يطمئن على بعثة فريق الكرة

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على إجراء اتصال هاتفي بحمادة أنور رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي تستعد للتوجه للكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل . للكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل . وأكد أنور لرئيس الزمالك أن الأمور على خير ما يرام وأن السفارة المصرية تقوم بواجبها مع البعثه في تذليل أي عقبات كما يتواجد مندوب من السفارة مع الفريق في فندق الإقامة .

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