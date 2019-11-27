نتيجة مباراة عمان والبحرين فى بطولة خليجي 24

مواجهة عربية خالصة بين منتخب عمان والمنتخب البحريني، في احدي مبارايات اليوم بالجولة الأولي من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24” نسخة 2019، والمقامة في قطر.

وتقام المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل فى الدوحة، مساء اليوم الأربعاء 27-11-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الثانية بجانب منتخبي عمان والبحرين، كلاً من منتخب السعودية والكويت.

ويخوض منتخب عمان المباراة بحثًا عن الحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الأخيرة بالكويت “خليجي 23″، بينما يأمل منتخب البحرين في الثأر من هزيمة نصف نهائي خليجي 23 عندما خسر بهدف عكسي من منتخب عمان.

Advertisements

ويعتبر منتخب البحرين، الوحيد بين المنتخبات الخليجية مع اليمن، الذي لم يحقق لقب البطولة الخليجية حتى الآن.

وسيفقد المنتخب البحريني خدمات المهاجم إسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للفريق، بعد تعرضه للإصابة مع ناديه المحرق.

وكانت بطولة خليجي 24 قد بدأت مساء يوم أمس 26-11-2019، وستستمر لمدة 12 يوم فقط يتحدد فيهم الفائز باللقب، والجدير بالذكر أن منتخب عمان تمكن من الفوز بهذه البطولة مرتين، الأولي عام 2009 خليجي 19 بعمان، عندما تمكن من التغلب على منتخب السعودية فى المباراة النهائية بركلات الترجيح، والمرة الثانية فى النسخة الماضية عام 2017 خليجي 23 بالكويت، على حساب منتخب الإمارات فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة:

تنقل مباراة منتخب عمان ومنتخب البحرين في كأس الخليج “خليجي 24″، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي، وقناة الكاس.