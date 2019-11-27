رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق بيراميدز اختبارًا مهمًا اليوم الأربعاء أمام نظيره أسوان في المباراة التي ستقام على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري بعدما اعتلاه الأهلي عقب فوزه في المباراة السابقة أمام الجونة برباعية نظيفة.

ويأمل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، حيث خاض 5 مباريات نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل يسعى فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي لتعويض الخسارة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف مقابل هدفين، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وأعلن ديسابر مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة أسون، والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

وضم تشكيل بيراميدز كلًا من :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم : جون أنطوي.

خط الهجوم :

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أما البدلاء:-

أحمد دعدور - أحمد توفيق - لومالا عبد الله - إبراهيم حسن - عمر العيوني - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور.

أما تشكيل فريق أسوان فجاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مسعد عوض

خط الدفاع : محمد أبو العز - إبراهيم القاضي - محمد بيدو - محمود نعيم

خط الوسط : هيثم الفيل - أحمد حفيدي - حسن النني - عبد الرحمن جبنة

خط الهجوم : أوميد أوكري - أحمد عبد الظاهر.

البدلاء:-

رضا السيد - عبد الله السيد - محمد خليفة - محمد سعد - فادي فريد - أحمد عامر - حسن يوسف.