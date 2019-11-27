رياضة | عاجل.. هازارد يورط زيدان في 3 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هازارد يورط زيدان في 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واضطر هازارد لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان على كاحله.

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وقالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان.

وتأكد غياب هازارد عن مباراة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ15 بالدوري بجانب غيابه عن لقاء إسبانيول يوم 7 ديسمبر وشكوك مشاركته أمام كلوب بروج يوم 11 من الشهر نفسه في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسيعود هازارد أمام فالنسيا يوم 15 ديسمبر في الدوري وسيكون جاهز لمواجهة برشلونة يوم 18 من الشهر ذاته