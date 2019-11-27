رياضة | ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب ارتفاع تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في تنصل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب من تحمل تكاليف علاج اللاعب.

تكاليف علاج مؤمن زكريا

وفوجيء مسئولو النادي الأهلي أن تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج مؤمن زكريا من ضمور العضلات تصل إلى مليون دولار ويحتاج اللاعب إلى 3 أو 4 منها وذلك بعد رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

ووافق النادي الأهلي على سفر مؤمن زكريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال باقي العلاج بعدما عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تحمل تكاليف علاجه.

كان الإعلامي "هاني حتحوت" قد أكد عبر برنامجه التليفزيوني أن الأهلي أرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله، معلنًا عدم تحمله أي نفقات خلال فترة علاجه.

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وينتظر مؤمن زكريا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق حسين عبدالدايم بشكل خاص.

بينما كان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف حقيقة فسخ النادي الأهلي لعقد مؤمن زكريا وإرسال خطاب رسمي بالاستغناء عنه مشيرًا عبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" أن الإخطار إجراء روتيني متبع في هذه الحالات إذ عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق يجب إخطاره على منزله وجاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومؤمن زكريا.