رياضة | رقم مميز ينتظر ميسي قبل مواجهة بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز ينتظر ميسي قبل مواجهة بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء لمواجهة فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة وهو باحث عن تحقيق رقم مميز يتمثل في خوض مباراته رقم 700 بقميص البلوجرانا بالإضافة إلى وجود رقم آخر متمثل في التسجيل بشباك فريق جديد .

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وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن ميسي كان قريًبا للغاية من زيارة شباك بروسيا دورتموند في الدقيقة الثالثة والتسعين من لقاء الجولة الأولى الذي أقيم على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك .

لكن رومان بوركي نجح في الدفاع عن مرماه وحفاظ على نظافة شباكه ما ساهم في إنهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ليبقى البولجا الحارس رقم 154 الذي يسعى ميسي لزياره شباكه .

وأنهت الصحيفة في تقريرها أن بروسيا دورتموند سيصبح النادي رقم 78 الذي يتلقى أهداف من الأفضل في العالم خمسة مرات زيارتها في أوروبا من أصل 87 فريقًا واجههم بنسبة تصل إلى 89% .

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن ميسي قد تم تبليغه يوم أمس الثلاثاء بفوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه بعد حسمه لتصويت الصحفيين الذي إنتهى يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي .