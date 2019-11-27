رياضة | المزين يهدي درعا لحسام وإبراهيم حسن قبل مباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يهدي درعا لحسام وإبراهيم حسن قبل مباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا علي تقديم درع تذكاري كعادته، لحسام حسن وإبراهيم حسن قبل مواجهة سموحة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويواجه طنطا نظيره سموحة عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا ويدخل طنطا المباراة في المركز الثالث عشر برصيد خمسة نقاط، بينما يخوض سموحة اللقاء في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد.

وشهد الشوط الأول حتي الأن تقدم سموحة بهدفين دون رد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 6 و 11، مما جعل المزين يجري تبديل أول مبكر بنزول عبدالرحمن الدح بدلا من تاديو لوانجا في الدقيقة 20.