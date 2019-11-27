رياضة | عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسب ما أكدته تقارير صحفية في الجزائر.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد طلب من إدراة النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع مهاجم قوي لدعم هجوم الفريق الأحمر في يناير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائرية فإن النادي الأهلي يريد إبرام التعاقد مع مهاجم السد القطري وإتمام هذه الصفقة على وجه السرعة.

وأضافت الصحيفة أن هناك رجل أعمال سعودي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة، ومساعدة الأهلي في الحصول عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يجعل المهاجم الجزائري على رأس أولوياته للتعاقد معه في يناير ودعم هجومه بناء على طلب فايلر بضم مهاجم قوي حيث يرى مسئولو الأهلي أن بغداد بونجاح هو الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر.