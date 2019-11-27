رياضة | مدافع برشلونة مطلوب في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة مطلوب في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة ضمن اهتمامات أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن أومتيتي مطلوب في أرسنال وليون للانضمام إلى أي ناد منهما في يناير.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية بأن هناك اهتمام من أرسنال لتدعيم صفوفه في ظل تراجع مستوى لاعبيه هذا الموسم.

Advertisements

وأضافت الصحيفة بأن نادي ليون الفرنسي يرغب هو الأخر أيضًا في استعادة لاعبه السابق وتدعيم صفوفه.

وعانى أومتيتي هذا الموسم من قلة المشاركة مع برشلونة بسبب إصابته أكثر من مرة في الركبة والتي حرمته من التواجد مع الفريق الكتالوني.

وسيقود أومتيتي دفاع برشلونة اليوم الأربعاء في مباراته أمام بوروسيا دروتموند الألماني بالجولة الخامسة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.