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رياضة | مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المواجهات المحتملة لريال مدريد  في دور الـ16 من بطولة ، بعد تأهله وصيف مجموعته عقب التعادل مع سان جيرمان 2-2 يوم أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحسم الريال وباريس التأهل عن المجموعة حيث صعد الفريق الفرنسي متصدراً للمجموعة فيما صعد الريال وصيفاً.

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واشارت التقارير إلى أن سيكون على موعد ناري في دور الـ16 مع احد الفرق التي تأهلت متصدرة لجموعتها كما أنه سيبتعد عن مواجهة .

وبات الثلاثي يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي هما أول الفرق المحتملة لمواجهة الريال بعدما  تأهل كل منهم كبطل لمجموعته.

وسينتظر ريال مدريد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم مع نهاية الجولة السادسة للتعرف على باقي المتصدرين لمعرفة مصيره المقبل في دور الـ16.

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