رياضة | صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول على موهبة إنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول على موهبة إنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن مانشيستر يونايتد وليفربول يحتفظان بلاعبين في صفوف اللاعب الشاب بيتربورو يونايتد ريكيجيد جونز قبل نافذة الانتقالات في يناير.

جاء اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا من خلال نظام شباب بيتربورو وشارك في أربع مناسبات للفريق الأول هذا الموسم ، بما في ذلك ضد بيرتون ألبيون في الدوري الإنجليزي في نهاية الأسبوع الماضي.

أحرز المهاجم أهدافًا ضد كل من كامبريدج يونايتد و ستيفنيج في منافسات الكأس هذا المصطلح ، وفي الوقت نفسه ، وقّع مؤخرًا صفقة محترفة مع بوش.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية ، يواجه فريق دارين فيرجسون معركة خطيرة للحفاظ على المراهق خلال نافذة الانتقالات في يناير مع تزايد اهتمام الدوري الممتاز.

يدعي التقرير أن يونايتد شاهد جونز وهو يلعب ضد بيرتون يوم السبت ، بينما قام ليفربول أيضًا بإجراء شيكات على الشاب قبل محاولة محتملة في بداية عام 2020.

ويقال أيضًا أن توتنهام هوتسبير فشل في عرض الإنجليزي الذي يبلغ مليوني جنيه إسترليني.