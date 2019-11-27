رياضة | عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق النجم الساحلي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آفريقيا.

وتأكد غياب مدافع النجم الساحلي الأساسي صدام بن عزيزة عن مباراة الأهلي في دور المجموعات باللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب رادس الرياضي.