رياضة | النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: لا نعلم شيئا عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: لا نعلم شيئا عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن إندهاشه بسبب الأنباء التي تؤكد دعوة الفريق لتكريم رمضان صبحي لاعب الأهلي، بسبب حصوله على لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه.

وقال عاشور في تصريحات إعلامية، إنه لا يعلم أي شىء عن تكريم رمضان صبحي لاعب الأهلي من قبل النجم الساحلي، ولم يتم إبلاغه بهذا الشئ.

وأضاف عاشور، " ليس لدي فكرة عن هذا الأمر، قد تكون البادرة جاءت من أحد جمعيات أحباء النادي، لكن نادي النجم الساحلي نفسه لم يبلغني بهذا الأمر".

واختتم عاشور عن مشاركة كوليبالي قائلًا: "اللاعب غير مقيد في القائمة الإفريقية حاليًا، وحتى إن تم ضمه سيكون من الصعب إشراكه في تلك المباراة".

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وأعلن النادي الأهلي، عن طلب نادي النجم الساحلي التونسي، تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب بطل إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحب بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.

وأكك النادي الأهلي، أن خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص.