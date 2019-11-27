اونلاين | يلا شووت bein SPORT مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين بث مباشر كورة لايف I7SRY رابط ماتش عمان aldawry w alkass

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موعد مباراة عمان ضد البحرين اليوم

البطولة : خليج 24

القنوات : بي ان سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 16:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة: 17:30 مساء بتوقيت السعودية