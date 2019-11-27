اونلاين | كورة shoot مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي kora live بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت الجديد kora on مشاهدة salah

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ويخوض نادي ليفربول المباريات التحضيرية الأولى وهو مفتقدا للثلاثي المتألق والمرعب في خط الهجوم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو وهم يمثلون القوة الضاربة في الريدز طيلة الموسمين الماضيين.

محمد صلاح وساديو ماني يغيبان عن الليفر بسبب مشاركتهما في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي احتضنتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي، حيث ودع الفرعون البطولة من دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا بهدف متأخر.

كما أن ساديو ماني خاض البطولة الإفريقية حتى المباراة النهائية برفقة منتخب بلاده السنغال لكنه خسر أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح، ليفشل أسود التيرانجا في تحقيق أول لقب إفريقي في تاريخهم.

ليفربول الذي يدربه الألماني يورجن كلوب نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية بعد موسم استثنائي قدمه الفريق الأحمر طيلة الموسم، ليتوج بذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه، والغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2005، حين حققها الفريق تحت قيادة الإسباني رافائيل بينتيز.

ليفربول لم يكتف بتقديم مستوى مميز ونتائج مبهرة على الصعيد الأوروبي فحسب بل أذهل الجميع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وظل ينافس على اللقب حتى الرمق الأخير مع مانشستر سيتي الذي حسم اللقب في آخر جولة وبفارق نقطة عن الريدز، مباشر مباراة ليفربول VS نابولي.

ويعول كلوب في هذه الفترة على إمكانيات لاعبيه المميزين كالدولي الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي والظهير الأيسر روبيرتسون، مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول بدون تقطيع بث مباشر.

ويلتقي الليفر ضد نابولي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وهو ذات التوقيت في عمان والقدس وطرابلس، كما تتابعونها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ترغب هي الأخرى في الظهور بمستوى مميز في الموسم الماضي بعد أن انتهى المطاف بهم في المركز الثاني بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى خلف يوفنتوس المتوج باللقب.

ويمكنكم متابعينا الكرام في كل مكان مشاهدة مباراة اليوم بين ليفربول ونابولي على قناة ليفربول الرسمية، البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم بدون تقطيع Liverpool.

تشكيلة نابولي المتوقعة:

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في حراسة المرمى: اوريستيس كازنيزريس

في خط الدفاع: كيفين مالكويت - سياستيانو لوبيرتو - لورينز تونيلي - فوزي غلام

في خط الوسط: سيموني فيردي - بيوتر زيلينسكي - فابيان رويز - لورنزو إنسيني

في خط الهجوم: أركاديوز ميليك - أمين يونس

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

في حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

في خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس تشامبرلين

ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هاري ويلسون

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته الودية الأخيرة يوم الأربعاء المقبل أمام أوليمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يلعب يوم الأحد الذي يليه أمام مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية على ملعب ويمبلي الشهير.

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