اونلاين | uefa live| مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر uefa live| مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح استاد الكامب نو، لاستضافة مباراة FC Barcelona VS BV Borussia Dortmund ، شاهد بث مباشر لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا .

ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند متاحة لعشاق الساحرة المستديرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس الساعة العاشرة بتوقيت الصومال، الساعة الحادية عشر بتوقيت الدوحة، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت غرينيتش، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت دبي، الساعة الحادية عشر بتوقيت المدينة المنورة وجزر القمر والكويت والبحرين وبغداد والقدس، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة التعاسة بتوقيت الجزائر والمغرب، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مسقط، في بث حصري ومباشر عبر beIN Sports HD 1 وbeIN Sports 4K بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

برشلونة يتطلع لمواصلة نغمة انتصاراته

يدخل فريق برشلونة لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في اخر مواجهاته على ليجانيس في الدوري الإسباني بهدفين لهدف بعدما كان الفريق الكتالوني متأخرا بهدف دون رد، حيث يواصل العملاق الكتالوني رحلة الدفاع عن لقبه في ظل مطاردة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث.

برشلونة طمعان في العملاق الألماني للخروج من كبوة سلافيا براج

الفريق الكتالوني على المستوى الاوروبي سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سلافيا براج التشيكي في أخر مواجهاته الأوروبية ليفقد الفريق نقطتين في صراع المنافسة على حسم بطاقة العبور لدور الـ16 لدوري الأبطال وخاصة وأن المجموعة السادسة تشهد تنافس شرس بين الثلاثي برشلونة وبروسيا وإنتر ميلان.

ميسي سلاح فالفيردي لحسم التأهل الأوروبي

ويتسلح المدرب فالفيردي في لقاء اليوم بقدرات وإمكاينات نجمه البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يعيش حالة فنية ومعنوية عالية ولا سيما بعدما أفادت التقارير الصحفية الإسبانية أنه تلقى اخطارا سريا من فرانس فوتبول تبلغه فيه بتتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه ولا سيما وأن البرغوث الأرجنتيني حصد الجائزة في 5 مناسبات سابقة أعوام "2009 و2010 و2011 و2012 و2015".

وأعلن فالفيردي قائمة برشلونة والتي شهد عودة المدافع الفرنسي كليمونت لينجليت بعدما تعافى من إصابته وحصل على التصريح الطبي، بينما قرر الجهاز الفني استبعاد كلا من كارليس بيريز وألينيا، وجاءت القائمة كالتالي، " تير شتيجن، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينجليت، موسى واجي، جريزمان، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، أومتيتي، جونيور فيربو، وأنسو فاتي".

الإصابات تضرب بوروسيا قبل موقعة برشلونة

وعلى الجانب الاخر يرفع فريق بوروسيا دورتموند شعار لا وقت لإهدار النقاط حيث يقع الفريق في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة ويتطلع لحصد الثلاثة نقاط وقلب الطاولة على برشلونة في ملعب ووسط جماهيره وخطف بطاقة الصدارة منه، الفريق الألماني يعاني في لقاء اليوم من غياب ثلاثة لاعبين من أبرز نجومه وهم باكو ألكاسير وجاكوب برون لارسن بسبب الإصابة التي يعاني منها الثلاثي، وغاب ألكاسير عن مواجهة فريقه السابق بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال مواجهة بادربورن،كما يعاني برون لارسن أيضًا من مشكلة مماثلة في الركبة، لينضم الثنائي إلى لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني، الذي يغيب هو الآخر عن رحلة الفريق لإصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمون لونجليه - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي - لويس سواريز

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: نيكو شولز - ماتس هوميلز - مانويل أكينجي - أشرف حكيمي

خط الوسط: جوليان فيجل - أكسيل فيتسيل - تورجان هازارد - يوليان براندت - جادون سانشو

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خط الهجوم: باكو ألكاثير

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مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر 27-11-2019 ميسي

في موقعة الذهاب في سيجنال ادونا بارك في افتتاحية مشوار الفريقين في منافسات تلك المجموعة قد تعادل الفريقين سلبيا وحصل كلا منهما علي اولي نقاطه في المجموعة في لقاء شهد اضاعة النجم وقائد الفريق الالماني ماركو رويس لركلة جزاء تالق فيها مواطنه تير شتيجن حارس البلوجرانا.

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

برشلونة اليوم سيحاول الحصول علي نقطة واحدة لضمان العبور للدور التالي من البطولة بشكل مؤكد قبل مباراته الاخيرة امام انتر ميلان وترك صراع البطاقة المتبقية بين الفريق الالماني والايطالي وسيحاول برشلونة بقيادة ميسي في تحقيق الانتصار علي دورتموند للتفوق علي كل خصوم تلك المجموعة.

بطاقة مباراة ميسي اليوم

دوري ابطال اوروبا

دور المجموعات + المجموعة السادسة

الجولة الخامسة

ملعب سيجنال ادونا بارك

مباراة بروسيا دورتموند اليوم بث مباشر

القناة الناقلة

بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة

موعد المباراة اليوم

الاربعاء 27 نوفمبر 2019

في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، ينهي فريق برشلونة استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة فريق بوروسيا دور تموند في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة على ملعب كامب نو، ويخوض فريق برشلونة مباراته وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما محلياً فقد تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق ليجانيس وانتهت المباراة بينهما بهدفين مقابل هدف، أما عن فريق بوروسيا دورتموند الذي يحتل وصافة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام إنتر ميلان أما محلياً فقد تعرض الفريق للخسارة خلال مباراته أمام بادربورن بعد أن خسر خسارة كبيرة خلال مباراته أمام البافاري.

بث مباشر برشلونة وبروسيا سيواجه النادي الكاتالوني فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء في معسكر نو، الواقع في ليس كورتس في برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر، أحد أشهر الملاعب في أوروبا في المرحلة الثانية من الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في دوري الأبطال.

بث مباشر بروسيا سيبدأ برشلونة استعداداً قوياً تحت قيادة المدرب الفرنسي إرنستو فالفيردي، وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق لعب لستة فرق في إسبانيا ، وأهمها برشلونة ، وأتلتيك بلباو وإسبانيول.

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