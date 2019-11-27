اونلاين | yalla shoot plus| مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، ينهي فريق برشلونة استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة فريق بوروسيا دور تموند في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة على ملعب كامب نو، ويخوض فريق برشلونة مباراته وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما محلياً فقد تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق ليجانيس وانتهت المباراة بينهما بهدفين مقابل هدف، أما عن فريق بوروسيا دورتموند الذي يحتل وصافة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام إنتر ميلان أما محلياً فقد تعرض الفريق للخسارة خلال مباراته أمام بادربورن بعد أن خسر خسارة كبيرة خلال مباراته أمام البافاري.

برشلونة Vs بوروسيا دورتموند.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (0-0) برشلونة.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفاً ثقيلاً على ملعب كامب نو معقل جماهير البرسا بث مباشر برشلونة وبروسيا بث مباشر koora live، في مواجهة مصيرية في دوري الأبطال والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر.