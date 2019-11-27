اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 27-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora now| مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 27-11-2019 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث مباشر برشلونة وبروسيا سيواجه النادي الكاتالوني فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء في معسكر نو ، الواقع في ليس كورتس في برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر ، أحد أشهر الملاعب في أوروبا. في المرحلة الثانية من الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في دوري الأبطال.
بث مباشر بروسيا سيبدأ برشلونة استعداداً قوياً تحت قيادة المدرب الفرنسي إرنستو فالفيردي ، وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق لعب لستة فرق في إسبانيا ، وأهمها برشلونة ، وأتلتيك بلباو وإسبانيول. التأهل.
برشلونة Vs بوروسيا دورتموند.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : كامب نو .
المعلق : علي محمد علي .
نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (0-0) برشلونة.
موعد المباراة :
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
ليس هناك شك في أن محبي الجولة الساحرة في كل مكان في العالم ، وخاصة مشجعي دوري أبطال أوروبا ، وكذلك مشجعي نادي برشلونة ، وكذلك مؤيدي بوروسيا دورتموند ، ينتظرون بفارغ الصبر وهم بلا شك حاليًا أبحث عن تاريخ اللعبة ، بالإضافة إلى القنوات.
يستضيف برشلونة بوروسيا دورتموند في كامب نو في مباراة صعبة للغاية مساء الأربعاء. وكخلاصة تحليلية وثيقة للعبة ، سيحصل الكاتالونيون على بطاقة رابحة في لقائهم مع بوروسيا دورتموند ، رغم أن الأخير ليس بالأمر السهل.