اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 27-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora now| مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 27-11-2019 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر برشلونة وبروسيا سيواجه النادي الكاتالوني فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء في معسكر نو ، الواقع في ليس كورتس في برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر ، أحد أشهر الملاعب في أوروبا. في المرحلة الثانية من الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في دوري الأبطال.

بث مباشر بروسيا سيبدأ برشلونة استعداداً قوياً تحت قيادة المدرب الفرنسي إرنستو فالفيردي ، وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق لعب لستة فرق في إسبانيا ، وأهمها برشلونة ، وأتلتيك بلباو وإسبانيول. التأهل.

برشلونة Vs بوروسيا دورتموند. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : كامب نو . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (0-0) برشلونة. Advertisements موعد المباراة : في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

ليس هناك شك في أن محبي الجولة الساحرة في كل مكان في العالم ، وخاصة مشجعي دوري أبطال أوروبا ، وكذلك مشجعي نادي برشلونة ، وكذلك مؤيدي بوروسيا دورتموند ، ينتظرون بفارغ الصبر وهم بلا شك حاليًا أبحث عن تاريخ اللعبة ، بالإضافة إلى القنوات.

يستضيف برشلونة بوروسيا دورتموند في كامب نو في مباراة صعبة للغاية مساء الأربعاء. وكخلاصة تحليلية وثيقة للعبة ، سيحصل الكاتالونيون على بطاقة رابحة في لقائهم مع بوروسيا دورتموند ، رغم أن الأخير ليس بالأمر السهل.