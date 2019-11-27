اونلاين | yalla shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر 27-11-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر 27-11-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موقعة الذهاب في سيجنال ادونا بارك في افتتاحية مشوار الفريقين في منافسات تلك المجموعة قد تعادل الفريقين سلبيا وحصل كلا منهما علي اولي نقاطه في المجموعة في لقاء شهد اضاعة النجم وقائد الفريق الالماني ماركو رويس لركلة جزاء تالق فيها مواطنه تير شتيجن حارس البلوجرانا.

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

برشلونة اليوم سيحاول الحصول علي نقطة واحدة لضمان العبور للدور التالي من البطولة بشكل مؤكد قبل مباراته الاخيرة امام انتر ميلان وترك صراع البطاقة المتبقية بين الفريق الالماني والايطالي وسيحاول برشلونة بقيادة ميسي في تحقيق الانتصار علي دورتموند للتفوق علي كل خصوم تلك المجموعة.

بطاقة مباراة ميسي اليوم

دوري ابطال اوروبا

دور المجموعات + المجموعة السادسة

الجولة الخامسة

ملعب سيجنال ادونا بارك

مباراة بروسيا دورتموند اليوم بث مباشر

القناة الناقلة

بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة

موعد المباراة اليوم

الاربعاء 27 نوفمبر 2019

في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، ينهي فريق برشلونة استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة فريق بوروسيا دور تموند في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة على ملعب كامب نو، ويخوض فريق برشلونة مباراته وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما محلياً فقد تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق ليجانيس وانتهت المباراة بينهما بهدفين مقابل هدف، أما عن فريق بوروسيا دورتموند الذي يحتل وصافة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام إنتر ميلان أما محلياً فقد تعرض الفريق للخسارة خلال مباراته أمام بادربورن بعد أن خسر خسارة كبيرة خلال مباراته أمام البافاري.

برشلونة Vs بوروسيا دورتموند.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (0-0) برشلونة.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفاً ثقيلاً على ملعب كامب نو معقل جماهير البرسا بث مباشر برشلونة وبروسيا بث مباشر koora live، في مواجهة مصيرية في دوري الأبطال والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر.

يدخل النادي الكتلوني اللقاء وهو متصدر مجموعته برصيد 8 نقاط حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مبارتين يبنما يأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر آخري وانتهي اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب نادي بروسيا دورتموند بألمانيا.