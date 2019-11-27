اونلاين | يلا شوت online مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي kora live بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي mo salah أونلاين HD

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق نابولي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق نابولي بهدفين مقابل لا شئ، ويسعى فريق ليفربول أن يحقق الفوز خلال مباراته أمام نابولي وأن يعوض الخسارة التي تلفاها خلال مباراة الذهاب، فقد صرح المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه بذل أقصى ما عنده خلال مباراة الذهاب إلا أن النتيجة جاءت عكسية وطالب من لاعبيه ضرورة الألتزام بكافة التعليمات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، حيث حقق فريق نابولي الفوز خلال مباراة الذهاب ليرفع رصيده إلى 8 نقاط حصدها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مثلهما، ولم يذوق طعم الخسارة حتى هذه اللحظة، أما عن الريدز الذي يسعى أن يحقق الفوز خلال مباراته حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 9 نقاط.

ليفربول Vs نابولي.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : حفيظ دراجي .

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نتيجة مباراة الذهاب : نابولي (2-0) ليفربول.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .