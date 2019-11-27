شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إجراء اتصالا هاتفيا بحمادة أنور، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تستعد للتوجه للكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وأكد أنور لرئيس الزمالك أن الأمور على خير ما يرام وأن السفارة المصرية تقوم بواجبها مع البعثه في تذليل أي عقبات كما يتواجد مندوب من السفارة مع الفريق في فندق الإقامة.