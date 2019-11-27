شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يعلن تشخيص إصابة «هازارد».. و«ماركا» توضح إمكانية لحاقه بـ«الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني تشخيص الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدن هازارد أثناء مباراة الفريق، أمس، أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي، في بيان نشره على موقعه: «عقب إجراء الفحوصات على لاعبنا إيدن هازارد من قبل فريقنا الطبي، تم تشخيص حالته بكدمة في كاحله الأيمن، وحالته قيد التقييم».

وأوضح موقع «ماركا» الإسباني، المقرب من النادي الملكي، أن أطباء الميرنجي يتوقعون غياب اللاعب لمدة 10 أيام، ما يعني إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 18 ديسمبر القادم.