شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تجيب.. هل يشارك محمد صلاح أمام نابولي الليلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت صحيفة «إكسبرس» البريطانية عن إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، الليلة، في مواجهته أمام نابولي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان «صلاح» قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام كريستال بالاس، إذ جلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة التي عانى منها في كاحل قدمه، والتي أبعدته أيضًا عن المشاركة مع المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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وطرحت الصحيفة سؤالًا: «هل سيلعب صلاح أمام نابولي؟»، وأجابت على تساؤلها: «ترك صلاح على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس يشير إلى أن النجم سيكون مشاركًا أمام نابولي».

وأضافت: «هي مباراة مهمة للريدز إذ سيعني فوزهم ضمان صعودهم إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال. صلاح كان يتدرب هذا الأسبوع ويشعر يورجن كلوب (المدير الفني) بالراحة تجاه وضعه».

ولفتت الصحيفة إلى تصريح «كلوب» قبل المباراة الذي قال فيه: «مو بدا جيدًا جدًا في التدريبات، لم يفعل أكثر من اللازم ولكننا سنرى، لست قلقًا كثيرًا بشأن هذا الأمر».