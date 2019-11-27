شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتل مركزًا متقدمًا في قائمة تتعلق بـ«ظاهرة التغير المناخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل النجم المصري محمد صلاح مركزًا متقدمًا في قائمة أكثر اللاعبين المساهمين في انبعاث أطنان الكربون المضر بالبيئة، حسب موقع footballpredictions.net.

وقام الموقع بإعداد القائمة، حسب «يورو نيوز»، بجمع إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن رحلات سفر كل لاعب على درجة رجال الأعمال، وكذلك الرحلات التي خاضها للمشاركة في مباريات قارية ودولية خلال العالم الجاري، وهي ما تتسبب في في تأجيج ظاهرة التغير المناخي حول العالم.

وجاء «صلاح» في المركز الثامن ضمن القائمة التي تصدرها نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ماركينيوس، الذي تسببت رحلاته في انبعاث 53.5 طنًا من ثاني أوكسيد الكربون.

وتسببت رحلات محمد صلاح الكروية والشخصية، خلال عام 2019، في انبعاث 22.7 طنًا من ثاني أوكسيد الكربون بعدما قطع مسافة قدرها 47,257 كيلومترًا.

وطالب أندرو ويلفل، الباحث في التغير المناخي بجامعة مانشستر الإنجليزية، في تصريح لـ«يورو نيوز» بتسليط الضوء على هذه القضية «من أجل تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن السفر جوًا للمشاركة في بطولات كروية معروفة عالميًا ككأس العالم والدوري الإنجليزي الممتاز».

اللاعبون الـ 10 الأكثر مساهمة في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون

1. ماركينيوس (باريس سان جيرمان / البرازيل)

2. روبيرتو فيرمينو (ليفربول / البرازيل)

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3. سون هيونج مين (توتنهام / كوريا الجنوبية)

4. ساديو ماني (ليفربول / السنغال)

5. نيمار (باريس سان جيرمان / البرازيل)

6. كاليدو كوليبالي (نابولي / السنغال)

7. سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي / الأرجنتين)

8. محمد صلاح (ليفربول / مصر)

9. ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)

10. إيدن هازارد (ريـال مدريد / بلجيكا)