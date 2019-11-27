إبراهيموفيتش يتجه لمجال ملاك الأندية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قبل أيام قليلة زاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من حدة التكهنات حيال وجهته القادمة بعد ظهوره في منصات التواصل الاجتماعي بقميص فريق هاماربي السويدي. لكن هذا الظهور كانت له دوافع استثمارية، كما أوضح إبراهيموفيتش.



أعلن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الأول 2019) أنه أصبح أحد المستثمرين في نادي هاماربي السويدي. وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع صحيفة "سبورت بلادت" السويدية "أريد المساهمة في أن يصبح هاماربي أفضل نادٍ في الدول الاسكندنافية".

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وتابع إبراهيموفيتش "توصلت إلى اتفاق مع إدارة هاماربي وشركة AEG لزيادة شعبية النادي ليس فقط في السويد بل في جميع أنحاء العالم ما أمكن ذلك. يجب أن يعرف الجميع أين تقع هاماربي". وتملك شركة AEG نصف أسهم النادي، فيما اشترى إبراهيموفيتش نصفهم ليصبح نصيبة 25 بالمائة.

وصرح ابراهيموفيتش لموقع نادي هاماربي السويدي بأن"هاماربي نادي رائع له جماهير متحمسة، ويحظى باحترام كبير في ستوكهولم والسويد بشكل عام." وأضاف "دائما ما كنت أحب هذا النادي وجماهيره، كما أنني معجب بما قدمه في الأعوام الأخيرة، سواء على الملاعب أو خارجها".

وكان إبراهيموفيتش قد أثار التكهنات حول إمكانية انضمامه إلى الفريق السويدي عقب نهاية عقده مع غالاكسي، بعد أن نشر صورة له عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام"، يظهر فيها حاملا لقميص النادي السويدي.