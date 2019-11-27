الاتحاد الآسيوي يصف الهلال بالأكثر نجاحًا على مستوى القارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أبرز موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنجاز الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.



وحصد الهلال، اللقب الآسيوي بفوزه خارج الديار أمام أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي البطولة بهدفين دون رد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف.

وأكد الاتحاد القاري، أن الهلال أعاد ترسيخ أنه الفريق الأكثر نجاحًا في القارة الصفراء بعدما تمكن من حصد لقب دوري الأبطال بعد غياب طويل.

وتذوق الهلال، المجد القاري للمرة الأولى، جاء في عام 1991 عندما فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بعد أن احتل المركز الثاني عامي 1986 و1987.

وتعين على الهلال، الانتظار 6 سنوات للحصول على شرف التتويج القاري من جديد، حيث فاز النادي بقيادة أساطير أمثال سامي الجابر ويوسف الثنيان، على ناجويا جرامبوس الياباني 3-1 في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية.

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أعقب ذلك الفوز بكأس السوبر الآسيوي عام 1997، مما أسفر عن فترة من الهيمنة التي شهدت أنجح الأندية السعودية يفوز بثلاث ألقاب قارية أخرى.

وحصد الهلال، ثنائية أخرى في عام 2000، عندما فاز بلقبي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوي.

واحتفل النادي السعودي، بالفوز بلقبه الآسيوي السادس بعد ذلك بعامين، مع إضافة كأس الكؤوس الآسيوية إلى خزائنه.

وكان ذلك في نفس العام الذي تم فيه تغيير اسم بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لتصبح دوري أبطال آسيا، وصوب الهلال على الفور أنظاره نحو إضافة لقب قاري مرموق آخر إلى مجموعة الألقاب التي حصدها.

واقترب الفريق مرتين من تحقيق ذلك، لكنه خسر في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017 أمام ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على التوالي.

وتم نسيان الحسرة والانتظار الطويل، الأحد الماضي، عندما هزم الهلال نظيره أوراوا 2-0 في مباراة الإياب ليفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، ليتفوق بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.