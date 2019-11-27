شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يستقبل أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يوم الثلاثاء، فريق نادي الهلال، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد بن نافل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وتوج الهلال باللقب القاري على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وكسب مواجهة الإياب بهدفين دون رد في اليابان، ومن المقرر أن يلاقي الترجي التونسي في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية الشهر المقبل.