شكرا لقرائتكم باريس يحرم الريال من الفوز.. وتأهل سيتي إلى الدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط ريال مدريد الإسباني في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-2 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تأهل مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزي إلى ثمن النهائي.

تقدم الريال بهدفين نظيفين سجلهما كريم بنزيمة في الدقيقتين 17 و79، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 ثم سجل بابلو سارابيا هدف التعادل في الدقيقة 83 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر قبل بداية هذا اللقاء.

وعلى استاد الاتحاد، تقدم إلكاي غندوغان بهدف لمانشستر سيتي سيتي في الدقيقة 56 ثم تعادل مانور سولومون لشاختار في الدقيقة 69.

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الفوز رفع رصيد سيتي إلى 11 نقطة في الصدارة ويحل شاختار في المركز الثاني بست نقاط ثم دينامو زغرب في المركز الثالث بخمس نقاط يليه أتالانتا في المركز الأخير بأربع نقاط.

وفي لندن، تقدم أولمبياكوس بهدفين نظيفين سجلهما يوسف العربي وروبين سيميدو في الدقيقتين 6 و19 ، بينما سجل أهداف توتنهام ديلي آلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين (هدفين) في الدقيقتين 50 و77، وسيرج أورييه في الدقيقة 73.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسميا إلى دور الستة عشر، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

و أكد يوفنتوس الإيطالي أحقيته في العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف باولو ديبالا يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.