شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض لعب "السوبر الإفريقي" في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه لن يخوض مباراة كأس السوبر القارية أمام الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في قطر التي اختارها الاتحاد الإفريقي للعبة لاستضافة المواجهة المقررة في فبراير المقبل.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن مرتضى منصور رئيس النادي قوله: اتخذ مجلس الإدارة قرارا بعدم لعب كأس السوبر الإفريقية في قطر. قطر ليست أرضا محايدة بل معادية، وناقش المجلس جميع الآراء. والبعض داخل المجلس كان يرى خوض المباراة رياضيا والبعض يرى سياسيا عدم خوض اللقاء نظرا للمؤامرات التي تحاك ضد مصر.

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وزاد: هناك مطالب من بعض الأعضاء بخوض المباراة لأن الزمالك يجب أن يلعب في أي مكان وهناك البعض رفض. وبعد عملية التصويت تم رفض خوض اللقاء في قطر.

وقال رئيس نادي الزمالك: الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، لماذا نشارك في قطر؟. لماذا نلعب السوبر الإفريقية في آسيا وبالتحديد في قطر؟

وكان الرجاء البيضاوي المغربي توج بلقب كأس السوبر الإفريقية السابقة بعد فوزه 2-1 على الترجي في قطر أيضا في أول مرة تقام فيها المباراة خارج قارة إفريقيا بعد أن كان يستضيفها الفريق الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا.