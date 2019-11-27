شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجه سموحة في الدوري المصري بتشكيل دفاعي والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تنطلق بعد لحظات قليلة مباراة فريق طنطا ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري، حيث سعي أبناء المزين لتحقيق فوز هام بملعب "طنطا".

وأعلن أيمن المزين تشكيل ابناء السيد البدوي على النحو التالي: حراسة المرمى: اسلام طارق Advertisements خط الدفاع: محمد العشري، محمود مسعود، إيهاب سمير، أحمد فوزي. خط الوسط: حسام غالي، تاديو لوانجا، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، أحمد فهمي. خط الهجوم: إسلام فؤاد. يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط، بينما يتواجد سموحة بذات الرصيد في المرتبة الثانية عشر.

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