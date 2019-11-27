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شكرا لقرائتكم خبر عن «أجويرو الصغير» يحصد جائزة الفتى الذهبي والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
حصد جناح أتلتيكو مدريد الإسباني ولاعب منتخب البرتغال "جواو فيليكس" جائزة الفتى الذهبي متفوفقا على الثنائي الهولنظي دي ليخت والإنجليزي جادون سانشو، حيث مواصلة التالق في سماء القارة العجوز.
وتأتي تلك الجائزة بشكل دائم من صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" منذ العام ٢٠٠٣، بحيث جاء جواو بالصدارة وخلفه سانشو ثم دي ليخت ليكون نجم الروخي بلانكوس على بداية سلم المجد لوضع إسمه ضمن قائمة طويلة من أساطير الساحرة المستديرة.
وكان الكثيرون، قد شبهوا جواو بنجم أتلتيكو السابق ومان سيتي الحالي "كون أجويرو" نظرا لتسريحة الشعر والتشابه بالملامح لحد بعيد، حتى يعشقه أنصار أتلتيكو بشكل كبيرا نتيجة لكون أن أجويرو لديه حب كبير بقلوب جماهير أتلتيكو ومدربه السابق "سيميوني".
جدير بالذكر أن جواو فيليكس، قد انضم لصفوف أتلتيكو مدريد هذا الموسم من صفوف بورتو البرتغالي مقابل ١١٣ مليون ليكون أحد نجوم الفريق خلال الموسم الحالي بالليجا والشامبيونزليج.
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