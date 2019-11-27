"نونو" يقترب من أرسنال وإيمري في طريقه للملمة أوراقه

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بات الأمر داخل أروقة أرسنال على صفيح ساخن بالنسبة للمدرب "أوناي إيمري" الذي ووفق للعديد من التقارير بالآونة الأخير لم يعد مرغوبا به من جانب الإدارة أو حتى لاعبيه، الذيم أصبحوا لا يرون به القدرة على النجاة من الغرق بالبريميرليج أو مشوار أخر بالنسبة للمنافسات المشارك بها هذا الموسم، حيث لم يعد لدى الجانرز فرصة للتواجد بالمربع الذهبي مع توالي النتائج المخيبة.

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وتشير صحيفة "جادريان" الإنجليزية لدخول المدرب البرتغالي "نون سانتو" للحلول بديلا في إدارة أرسنال حال رحيل إيمري القريب.

ويعد ترشيح أو اقتراب سانتو من المدفعجي، بعدما حط رحاله قبل بفريق "وولفرهامبتون" وتغلب معهم على كافة كبار أندية البريميرليج ليكون اسما مطروحا بقوة في إدارة مانشستر يونايتد ثم بلاده المتتخب البرتغالي، إلى أن تردد إسمه للعودة بالدوري الإسباني مجددا لدى كبار أندية الليجا، بعد الفترة المميزة مع فالنسيا خلال إحدى المواسم الماضية، إلا أنه ابتعد والآن هو قريب من أرسنال.

جدير بالذكر أن أرسنال الآن هو بالمرتبة الثامنة برصيد ١٨ نقطة، ويبتعد عن المرتبة الرابعة بفارق ست نقاط والثالثة ثماني نقاط.