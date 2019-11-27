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شكرا لقرائتكم خبر عن "زيدان" يعيد إيسكو للحياة والأخير يؤكد فائدة وجوده والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أعاد بالأمس "زين الدين زيدان" مدرب ريال مدريد نجم الفريق فرانشبسكو إيسكو للأضواء مجددا، بعدما أعطاه الفرصة للتواجد بمباراة باريس سان جيرمان، خلال دوري أبطال أوروبا لحدود الدقيقة ٨٢، حيث أثبت اللاعب أهمية وجوده بقائمة الفرنسي.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إيسكو جلس طويلا على دكة الاحتياط نتيجة سوء أداء الفريق ببداية الموسم، إلا أنه استغل الفرصة وقدم كل ما لديه أمام باريس.
وأكدت الموندو، أن أداء الثنائي فالفيردي وكاسيميرو، قد أعطى الفرصة لفرانشيسكو باللعب بحرية والانطلاق لتقديمه واجباته الهجومية المميزة.
جدير بالذكر أن إيسكو كان دائما وابدا ورقة رابحة للميرنجي، منذ ظهوره الأول مع العلامق كارلو أنشيلوني مدرب الفريق السابق خلال العام ٢٠١٤ مساهما بعودة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه بعدها ساهم بالثلاثية التاريخية للشامبيونزليج وعودة الليجا مع التتويج بكأس العالم للأندية خلال أكثر من مناسبة ليكون أحد أكثر اللاعبين المتوجين بتاريخ ريال مدريد واضعا إسمه في ذاكرة مل واحد من أنصار الفريق الإسباني.
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