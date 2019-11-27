شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيليكس يفوز بجائزة «الفتى الذهبي» لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتليتكو مدريد الإسباني، بجائزة «الفتى الذهبي» لعام 2019، والمقدمة من صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية لأفضل لاعب في العالم يلعب في أوروبا تحت 21 عامًا.
واستطاع «فيليكس»، صاحب الـ 19 عامًا، التفوق على عدد من الأسماء التي لمعت في القارة العجوز خلال الأشهر الماضية وعلى رأسهم نجم بروسيا دورتموند جادون سانشو ونجم يوفنتوس ماتياس دي ليخت، بالإضافة إلى جوهرة ريـال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.
وحصل لاعب أتليتكو مدريد على 332 صوتًا مقابل 175 صوتًا حصل عليها «سانشو»، صاحب المركز الثاني، فيما حل كاي هافرتز، لاعب باير ليفركوزن ثالثًا متفوقًا على صاحب المركز الرابع هداف أر بي سالزبورج النمساوي إرلينج هالاند، وصاحب المركز الخامس «دي ليخت».
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