شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، إسناد مهمة تحكيم مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي، المقرر لها الخامسة مساء غد الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

ويعاون «نور الدين»، محمد فاروق وماجد المليجي، وطاهر أيمن حكمًا رابعًا.