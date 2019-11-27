شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب في أديس ابابا استعدادًا لمواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت في السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي، المقرر لها السبت المقبل، في بداية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الإفطار بعدها خلدوا للنوم.
وكان في استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا في الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتدرب في أديس ابابا استعدادًا لمواجهة مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.