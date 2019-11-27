شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشجع لمؤازرة الأهلي أمام النجم الساحلي.. والدخول بجواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نبيل حبشي، السفير المصري في تونس، إنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، على استاد رادس بالعاصمة التونسية، في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «حبشي»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة على استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي؛ لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مواجهة النجم الساحلي.