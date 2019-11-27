برشلونة على صفيح ساخن أمام بروسيا دورتموند الليلة في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة هامة وصعبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني خلال لقاءات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، حيث المباراة التي مقرر لها أن تقام مساء اليوم. الأربعاء على ملعب "كامب نو".



ووفقا لصحيفة " موندو ديبيورتيفو" الإسبانية هناك فرينكي ديونج لاعب برشلونة هو الوحيد، الذي يتواجد بقائمة البلوجرانا كلاعب وسط.

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وأوضحت موندو، أن دي يونج من بين خمس لاعبين هم فقط المشاركين بدقائق لعب كاملة رفقة الغائاب سيميدو للإصابة وجيرارد بيكيه للإيقاف بجاننب لينجليت وشتيجين.

ويعد "دي يونج" مع زميله الوافد الجديد معه الفرنسي جريزمان، من القلائل المتواجدين بالفريق بموسمهم الأول ويلعبون كافة اللقاءات للبلوجرانا هذا الموسم سواء بالليجا أو الشامبيونزليج.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد ٨ نقاط وخلفه منافسه الألماني بفارق نقطة واحدة، بينما يتواجد معهم إنتر ميلان الإيطالي صاحب المرتبة الثالثة ولديه عدة فرص للنجاة والصعود للدور المقبل.