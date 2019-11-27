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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غيابات المنتخب السعودي صداع في رأس رينارد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
يلتقي في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء منتخبي السعودية والكويتي في إفتتاحية مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي .
غياب المنتخب السعودي أمام الكويت
ويفقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بعض اللاعبين في صفوف الأخضر مثل الحارس محمد العويس والظهير الأيمن محمد البريك وعبدالله مادو مدافع النصر للإصابة.
وعلى الجانب الآخر يخوض منتخب الكويت مباراته ضد السعودية بكامل جاهزيته لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة من أجل حسم اللقب الـ11 في تاريخ الأزرق.موعد مباراة السعودية ضد الكويت
وتنطلق مباراة السعودية ضد الكويت مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:00 بتوقيت الإمارات.
التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية مباراة الكويت في في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” كالتالي :_
حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: سلطان الغنام، زياد الصحفي، محمد خبراني، ياسر الشهراني
خط الوسط: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي
خط الهجوم: عبدالله الحمدان، هتان باهبري.
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