شكرا لقرائتكم ترتيب دورى المرتبط المحترفين لكرة اليد مواليد 2000 بعد الجولة 12... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 31 نقطة يليه هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة ثم 6 أكتوبر فى المركز السادس بنفس الرصيد . Advertisements أما فريق الطيران فجاء فى المركز السابع برصيد 27 نقطة يليه الجزيرة فى المركز الثامن بنفس الرصيد ، ثم البنك الأهلى فى المركز الثاسع برصيد 26 نقطة ثم الأوليمبى فى المركز العاشر برصيد 26 نقطة أيضا . أما سموحة فيحتل المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة يليه الزهور فى المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة ثم المعادى برصيد 19 نقطة فى المرتبة الـ 13 ، بينما يحتل فرق حدائق الأهرام و أصحاب الجياد و الحوار و جزيرة الورد و القيوم المراكز من الـ 14 و حتى الأخير على التوالى .

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