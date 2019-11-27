- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شوبير يشكر هانى سعيد على ما قدمه خلال مسيرته الكروية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب شوبير عبر تويتر : "صاحب مسيرة طويلة من العطاء داخل ملاعب الساحرة المستديرة .. المتوج بكأس الأمم الأفريقية عام 2008 ، 2010 .. واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية في خط الدفاع .."هاني سعيد" يعلن إعتزاله كرة القدم .. شكراً علي كل ما قدمت وكل التوفيق لك في مشوارك القادم".
صاحب مسيرة طويلة من العطاء داخل ملاعب الساحرة المستديرة .. المتوج بكأس الأمم الأفريقية عام 2008 ، 2010 .. واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية في خط الدفاع ⚽????????
كان هاني سعيد صاحب الـ39 عامًا قد لعب أكثر من 20 سنة في الدوري والمنتخبات الوطنية، بداية من ناشئي النادي الأهلي ثم تجربة احتراف في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباري وميسينا وبيروجيا وأيضًا مونز البلجيكي كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة ومصر المقاصة.
ويعد هاني سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006، 2008 ، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يشكر هانى سعيد على ما قدمه خلال مسيرته الكروية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.