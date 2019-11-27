إسلام فؤاد يقود هجوم طنطا أمام سموحة...

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جدة - عمرو شويل أعلن أيمن المزين المدير الفنى لطنطا تشكيل ناديه الذى سيواجه سموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد طنطا الرياضى ضمن مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للغاية فى ظل تقارب مستوى الفريقين وجاء التشكيل كالتالى : "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى -أحمد الشناوى -حسام غالى -أحمد الألفى -لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ". Advertisements وكان آخر ظهور لكتيبة السيد البدوى فى الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي مع الطلائع وهى نفس النتيجة التى حققها سموحة فى آخر ظهور بالمسابقة أمام بيراميدز. ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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