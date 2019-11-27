شكرا لقرائتكم كواليس وأسرار المواجهة الأخيرة بين طنطا وسموحة منذ 677 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأقيمت آخر مواجهة جمعت طنطا مع سموحة، يوم 19 يناير من عام 2018 ، فى الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى ، أى منذ 677 يوما ، بعد مرورعام و 10 أشهر وأسبوع ويوم و تٌعد هذه المواجهة هى الأولى بين الفريقين هذا الموسم ، خاصة وأن طنطا صعد حديثا للدورى هذا الموسم ، قادما من دورى القسم الثانى.

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وفاز فريق طنطا بهدف دون رد على سموحة، أحرزه سعد الدين الجزيرى فى مرمى الفريق السكندرى فى المواجهة التى أقيمت منذ 677 يوم .

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه مباراة مؤجلة.