شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ينفى خبر تكريم رمضان صبحي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عاشور في تصريحات تلفزيونية، من الممكن أن يكون هذا التكريم من جانب أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارة النادي.
وتابع متحدث النجم: أنا لا أعلم عن هذا التكريم من الأساس، وعندما شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعرت بالاحباط، كما لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر".
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