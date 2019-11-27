شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ينفى خبر تكريم رمضان صبحي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، إن خبر تكريم رمضان صبحي ليس له أساس من الصحة ، كما أن إدارة ناديه ليست على علم بهذا التكريم بعد قيادته لمنتخب مصر الوليمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد عاشور في تصريحات تلفزيونية، من الممكن أن يكون هذا التكريم من جانب أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارة النادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن نادي النجم الساحلي ينوي تكريم رمضان صبحي قبل مباراة الفريقين، وهو ما نفاه عاشور في تصريحاته.

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وتابع متحدث النجم: أنا لا أعلم عن هذا التكريم من الأساس، وعندما شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعرت بالاحباط، كما لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر".

واختتم: "سليماني كوليبالي لم يتم قيده في قائمة النجم حتى الآن، وحتى لو تم ذلك فلا أظن أننا سنضعه تحت ضغط كبير وندفع به أمام الأهلي".