شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يرشح هؤلاء اللاعبين لتدعيم المنتخب الأولمبي فى طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و قال عبد الحميد ، إن المنتخب الأولمبى هو نواة الفراعنة فى المرحلة المقبلة و يجب الحفاظ عليه عن طريق تدعيمه فى اوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل بـ عدد من اللاعبين الجيدين فقط و هم محمد صلاح و محمود حسن " تريزجييه " و محمد الشناوى و طارق حامد و أحمد حجازى. Advertisements وتنص لوائح الاوليمبياد على إمكانية مشاركة 3 لاعبين كبار السن فى البطولة ممن تتخطي أعمارهم الـ23 سنة. وأشار عبد الحميد، إلى أن تدعيم المنتخب الأول بعناصر كثيرة من المنتخب الأوليمبي يصل بمصر إلى كأس العالم خلال المرحلة القادمة ، مشددا على أهمية المحافظة على عناصر المنتخب الأولمبى.

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