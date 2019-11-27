شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين يدير مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويعاونه كل من محمد فاروق وماجد المليجي وطاهر أيمن حكما رابعا.
ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد الجهاز الرياضة العسكرى ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثان عن تصحيح الاوضاع فى المسابقة.
وتعادل طلائع الجيش مع طنطا سلبياً فى أخر ظهور بالدوري بينما خسر الانتاج الحربى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة.
ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
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